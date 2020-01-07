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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de Esed'le görüştü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Şam'da Esed ile görüştüğünü bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 07.01.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de Esed'le görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şam'da Beşşar Esed ile görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Şam'a gittiğini söyledi.

Putin'in Suriye'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirten Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esed karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." dedi.

Ziyarette heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esed'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Suriye'de bazı noktalara da ziyaret düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

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