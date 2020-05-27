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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya'da işsizlik artıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede işsizliğin arttığını belirterek, "Bu beklenmedik bir durum değildi ancak Rusya’daki yönetim kademesinin tüm seviyelerinde işsizlik sorununa azami dikkat verilmesi gerekiyor." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 27.05.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya'da işsizlik artıyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla hükümet yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirerek, ülkedeki iş gücü piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

İş gücü piyasasına dair konuların, ülkedeki öncelikli konulardan biri olduğunu anlatan Putin, "Kovid-19 salgını ve ilgili kısıtlamalar, istisnasız tüm ülkelerin ekonomisini olumsuz etkiledi. Talep düştü, ticari faaliyet azaldı, çok sayıda yatırım planı donduruldu." diye konuştu.

Salgın nedeniyle iş gücü piyasasının da olumsuz yönde etkilendiğine dikkati çeken Putin, "Son veriler, Rusya'da resmi olarak kayıtlı işsizlerin sayısının arttığını gösteriyor. Kayıtlı işsiz sayısı 1,9 milyona ulaştı. Bu beklenmedik bir durum değild, ancak Rusya’daki yönetim kademesinin tüm seviyelerinde işsizlik sorununa azami dikkat verilmesi gerekiyor." dedi.

Rusya Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki iş gücü piyasasının "ciddi bir durumda" olduğunu belirterek, "Ancak durumu bir felaket olarak nitelendiremeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin yanı sıra düşen petrol fiyatları nedeniyle de zor günler geçiren Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 ila 6 arasında küçülmesi bekleniyor.

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