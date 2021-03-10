Euro
8.99
Dolar
7.55
BIST 100
1,555.03
Altın
1,718.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü ünitesinin temel atma töreni
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 10.03.2021
Rusya Devlet Başkanı Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı
Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (10 Mart 2021)

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor