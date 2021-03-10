Rusya Devlet Başkanı Putin: Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor." dedi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Putin, burada yaptığı konuşmada, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.