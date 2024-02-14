Dolar
30.75
Euro
32.99
Altın
1,991.44
ETH/USDT
2,742.30
BTC/USDT
51,220.00
BIST 100
9,072.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Putin,"Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Gelecek Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte konuştu.

Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." açıklamasında bulundu.

Rusya'da Kovid-19 salgını döneminde de Sputnik V ve Sputnik Light gibi aşılar geliştirilmiş, ülkede kullanımının yanı sıra bazı ülkelere de gönderilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Antalya'daki şiddetli yağışlarda 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, komisyonda kabul edildi
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz
Türkiye ve Mısır arasında işbirliği kapsamında ortak bildiri imzalandı

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Ukrayna: Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha ettik

Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el konulacak

Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu

Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu
Biden'dan Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki

Biden'dan Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki
Weimar üçgeni ülkeleri, Rusya'ya karşı işbirliğini güçlendirecek

Weimar üçgeni ülkeleri, Rusya'ya karşı işbirliğini güçlendirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet