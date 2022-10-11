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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg’ta görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’ta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Emre Gürkan Abay   | 11.10.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin ile UAEA Başkanı Grossi St. Petersburg’ta görüştü

Moskova

Putin, Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, nükleer meselesinin son dönemde sıklıkla siyasi bir konu hale getirildiğini söyledi.

Bu durumun tehlikeli olduğuna işaret eden Putin, “Çabalarınız sayesinde bu konudaki tüm söylemleri azaltmayı başaracağımızı ve dünyada yaşanan tüm çalkantılara, karmaşık süreçlere rağmen bu alandaki iş birliğimizi normalleştireceğimizi umuyoruz.” dedi.

Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili son durumu da istişare etmeye hazır olduklarını söyledi.

Grossi ise Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili olarak tüm bölge için zararlı sonuçlar doğurabilecek nükleer kazalardan kaçınmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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