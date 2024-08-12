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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecek

Ruslan Rehimov  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecek

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.

Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

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