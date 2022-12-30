Dolar
18.72
Euro
19.99
Altın
1,819.45
ETH/USDT
1,193.40
BTC/USDT
16,492.00
BIST 100
5,556.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’da "2022 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı ve Yangın Helikopteri Teslim Töreninde konuşuyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Emre Gürkan Abay   | 30.12.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zorlu bir yıla rağmen dinamik şekilde geliştiğini vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye’de kurulması planlanan doğal gaz merkezi başta olmak üzere enerji alanındaki büyük projelerin de devam ettiğine dikkati çeken Putin, ülkelerin birlikte hareket ederek Avrasya kıtasında istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi adına Rus-Türk işbirliği yelpazesinin daha da geliştirilebileceği umudunu paylaştı.

Kremlin, Putin’in, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi gibi isimlerin de yeni yıllarını kutladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığının operasyonlarıyla 2022'de terör ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yılın son cuma hutbesini okudu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

İran halkının yeni yıldan beklentisi "özgürlük ve refah"

Ziyaretçi hedefine ulaşan Safranbolu, yılbaşı tatilinin de gözdesi

Tüketiciler 2023'e "tatlı başlangıç" yapacak

Tüketiciler 2023'e "tatlı başlangıç" yapacak
Düzce'de 1639 şişe sahte içki ele geçirildi

Düzce'de 1639 şişe sahte içki ele geçirildi
Termal otel rezervasyonlarında yeni yıl bereketi yaşanıyor

Termal otel rezervasyonlarında yeni yıl bereketi yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet