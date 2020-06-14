Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'deki olayların ülke içindeki bazı derin krizlerin tezahürü olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu   | 14.06.2020
Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Atlanta kentinde siyahi bir kişinin polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterileri değerlendirdi.

"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürüdür." diyen Putin, bunları ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesinden itibaren gözlemlediklerini belirtti.

Putin, "Trump, demokratik şekilde seçimleri kazandı. Kaybeden taraf ise meşruiyetini sorgulamak için her türlü masalı uyduruyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgınının ABD'deki birçok sorunu ortaya çıkardığına dikkati çeken Putin, ülkenin siyasi sisteminde de sorunların olduğuna işaret etti.

Putin, "Sorunun, parti grupların çıkarlarının tüm toplum ve halkın çıkarlarının üstüne çıkarılmasında kaynaklandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya, yeni tip silah konusunda bir numara"

Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silah tiplerin geliştirilmesi konusunda ilk sırada olduğunu iddia ederek "Sadece mevcut silahlanma potansiyelimizi modernize etmiyoruz, yeni kompleksleri de devreye sokuyoruz. Bu anlamda, bu göstergeyle dünyada bir numara olduğumuz söylenebilir." dedi.

Askeri alanda önde gelen ülkelerin hipersonik silaha sahip olmadıklarına da dikkati çeken Putin, "Ortaklarımız bu silaha sahip olduklarında, biz büyük ihtimal bu silahlarla mücadele araçlarına sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 400'ü aştı
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Benzer haberler

ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm

ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm

Rusya Devlet Başkanı Putin: ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü

ABD'nin Atlanta kenti karıştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 784 arttı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 784 arttı
Kuzey Kore'den Güney'e ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere karışmama uyarısı

Kuzey Kore'den Güney'e ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere karışmama uyarısı
Çip teknolojisinde ABD-Çin kapışması

Çip teknolojisinde ABD-Çin kapışması