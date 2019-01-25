Rusya’da Türk heyetinin 'Suriye' mesaisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Türk ve Rus heyetinin yaptığı görüşmede Suriye’deki terör tehdidi ele alındı.

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmak ve bu ülkedeki terör tehdidini ortadan kaldırılmak için Türk heyetiyle detaylı görüşme yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile görüştüğü belirtildi.

Suriye’de arazideki durumun detaylıca ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Taraflar, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak, bu ülkedeki terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli bir biçimde tamamen geri dönmeleri için şartlar yaratmaya yönelik tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararları uyarınca anayasa komitesi çalışmalarının başlatılması da dahil olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik ortak çabalara da görüşmede özel ilgi gösterildiği ifade edildi.

Muhabir: Ali Cura