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Dünya

Rusya, Çin ve Hindistan'dan 'tek taraflılığa' karşı ortak tavır

Rusya, Hindistan ve Çin liderleri, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptıkları toplantının ardından uluslararası ilişiklerde son dönemde artan korumacılık, tek taraflılık ve hukuk dışı davranış eğilimlerine karşı rahatsızlıklarını dile getirdi.

Emre Aytekin   | 28.06.2019
Rusya, Çin ve Hindistan'dan 'tek taraflılığa' karşı ortak tavır

Ankara

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Rusya, Hindistan ve Çin liderleri uluslararası ilişkilerde korumacılık, tek taraflılık ve hukuk dışı davranış eğilimlerine karşı ortak tavır içinde bulunacaklarını bildirdi.

G20 Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, uluslararası hukuka bağlılık, ulusal egemenliğe saygı ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama prensipleri çerçevesinde her türlü tek taraflılığa karşı olunduğu vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin toplantıda, Modi ve Şi'nin son dönemde artan uluslararası ticarette korumacılığa, tek taraflı ve hukuk dışı ekonomik yaptırımlarına karşı rahatsızlıklarını dile getirdiğini aktardı.

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