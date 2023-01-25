Dolar
18.81
Euro
20.46
Altın
1,924.98
ETH/USDT
1,558.10
BTC/USDT
22,624.00
BIST 100
5,122.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akdeniz açıklarındaki deprem, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik kamerasına yansıdı
logo
Dünya

Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri grubunun ağustos ayında düzenlenecek zirvesinde, ortak para birimi konusunun ele alınacağını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 25.01.2023
Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek

Moskova

Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Angola’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BRICS nezdinde ortak bir para birimine yönelik çeşitli taleplerin gündemde olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu konuda, BRICS içinde, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri çerçevesinde kendi para birimlerimizi yaratma ihtiyacıyla ilgili girişimler var. Güney Afrika’da ağustos sonunda düzenlenecek BRICS zirvesinde bu konu mutlaka istişare edilecektir.” dedi.

BRICS ülkeleri ile Rusya ve Çin arasındaki ticarette doların payı son yıllarda azalırken, Brezilya ve Arjantin arasında da yeni bir ortak para birimi oluşturulması istişare ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
,Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimi üzerine inceleme başlatıldı
Bakan Yanık: Sosyal yardımlar konusunda sahadan topladığımız bilgilerle yepyeni başlıklar üretiyoruz

Benzer haberler

Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek

Rusya: BRICS nezdinde ortak para birimi konusu görüşülecek

Kremlin: (Ukrayna'ya Abrams sevkiyatı) Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak

Sırp lider Dodik: Rusya, Avrupa'ya 40 yılı aşkın süre ucuz enerji vererek korkunç bir hata yaptı

Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketlerin sadece yüzde 8,5'i yatırımlarından çekildi

Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketlerin sadece yüzde 8,5'i yatırımlarından çekildi
Putin Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi

Putin Rusya'da artan üretime rağmen ilaç fiyatlarının yükseldiğini söyledi
Lavrov, Fransa'nın Afrika ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi

Lavrov, Fransa'nın Afrika ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet