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Dünya

Rusya, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını devraldı

Rusya, alfabetik sıraya göre 15 üye ülke arasında dönüşümlü olarak üstlenilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığını Mozambik'ten devraldı.

Şerife Çetin  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Rusya, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını devraldı

New York

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın başkanlık dönemini kendi lehine kullanarak Ukrayna karşıtı propaganda yürüteceği iddialarına ilişkin konuşan Nebenzia, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Rusya'nın başkanlığını "profesyonel" bir şekilde yürüteceğinin altını çizerek, "Rusya, başkanlığın getirdiği imtiyazları suistimal etmez. Ulusal duruşumuz ayrı, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı ayrı bir konu. Biz buna (makama) değer veriyoruz. Aksini iddia edenler taraflı davranıyor." diye konuştu.

Ülkelerin kimin başkanlığı yürüteceğini belirleme hakkı olmadığına dikkati çeken Nebenzia, "Mevcut BM Güvenlik Konseyi ve dünya düzeni devam ettiği sürece, usul kuralları değişmeyecektir. Başkanlığı hangi ülkenin üstleneceği ise açık bir şekilde belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Nebenzia, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 24-25 Nisan tarihlerinde New York'ta olacağı ve iki BM toplantısının başkanlığını üstleneceği bilgisini paylaştı.

Karşı taraftan talep olması halinde Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bir araya gelebileceğine işaret eden Nebenzia, "isteğin ABD tarafından" gelmesi gerektiğini belirtti.

"UCM kararı aptalca"

Diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), 18 Mart'ta Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararını "aptalca" olarak nitelendiren Nebenzia, kararın Rusya nezdinde hiçbir hükmü bulunmadığını dile getirdi.

Nebenzia, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili ise BM ve Rusya arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin imzalanan mutabakat anlaşmasının hükümlerinin yerine getirilmediğini belirtti.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi olarak 1 Nisan'da başlayan Rusya'nın başkanlığını "tarihin en kötü 1 Nisan şakası" olarak nitelendirmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın profesyonel bir tutum takınmasını beklediklerini ancak aynı zamanda "başkanlığı dezenformasyan yaymak ve kendi gündemlerini teşvik etmek" için kullanacaklarını öngördüklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı mayısta İsviçre'ye geçecek.

Rusya en son BM Güvenlik Konseyi Başkanlığını 2022'nin şubat ayında üstlenmişti. Aynı dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başlamıştı.












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