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Dünya

Rusya: Bahmut kentinin kontrol altına alınması süreci devam ediyor

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bahmut kentinin kontrol altına alınması sürecinin sürdüğünü belirterek, "Bu kentin kontrol altına alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmasının içine kadar saldırı eylemlerinin düzenlenmesini sağlayacak." dedi.

Dmitri Chirciu  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Rusya: Bahmut kentinin kontrol altına alınması süreci devam ediyor Fotoğraf: Andre Luis Alves/AA

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" sürdüğünü kaydeden Şoygu, Rus ordusunun Donetsk ve Kupyansk yönündeki saldırıları sonucu Mıkolayivka, Dvoriçna, Krasnaya Gora, Gryanikivka ve Paraskoviyevka yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığına dikkati çekti.

Şoygu, Bahmut kentinin kontrol altına alınması için çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Artyomosvk (Bahmut) kurtarılması süreci devam ediyor. Bu şehir, Donbas'taki Ukrayna güçleri için önemli bir savunma noktasıdır. Bu kentin kontrol altına alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmasının içine kadar saldırı eylemlerin düzenlenmesini sağlayacak." şeklinde konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam ettiğini söyleyen Şoygu, "Bununla birlikte Kiev rejiminin NATO ülkeleri tarafından desteklenmesi, Ukrayna güçlerinin savaş alanında başarılı olmasını sağlamıyor. Bunun aksine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıplarında ciddi bir artış var. Bu kayıplar, şubatta ocak ayına göre yüzde 40'tan fazla artarak 11 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Rus ordusunda 39 binin üzerinde kadın görevde"

Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde 39 binden fazla kadının görev yaptığı ve bunlardan 1100'ünün Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" yer aldığı bilgisini paylaştı.

"Kronştadt" isimli denizaltının inşa sürecinin sürdüğünü aktaran Şoygu, söz konusu denizaltının "Kalibr" gemisavar seyir füzeleri ve modern radar, hidroakustik, navigasyon sistemleri ile donatılmasının planlandığını belirtti.

Şoygu, bu yıl ülkedeki askeri okullara 18 bin öğrencinin alınmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Ukrayna: Bahmut’ta 4 bine yakın sivil bulunuyor

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk, televizyon programında yaptığı açıklamada, savaş öncesi Bahmut’ta 12 bini çocuk 70 binden fazla kişinin yaşadığını belirtti.

Bugün itibarıyla Bahmut’ta 4 bine yakın sivilin bulunduğu bilgisini paylaşan Vereşçuk, "Ayrıca Bahmut’ta bildiğimiz kadarıyla yaklaşık 38 çocuk var." dedi.

Vereşçuk, insanların tahliyesi için yetkililerin şehre girmesinin zor olduğunu ve insanların konumu hakkında bilgilerin her zaman mevcut olmadığını kaydetti.

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