Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.78
BIST 100
95,514.38
Altın
1,430.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya Avrupa Konseyi'ne 5 yıl sonra geri kabul edildi

Rusya, 5 yıl aradan sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne döndü.

Yusuf Özcan   | 25.06.2019
Rusya Avrupa Konseyi'ne 5 yıl sonra geri kabul edildi

Paris

Strazburg'ta toplanan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te AKPM'deki heyetinin oy hakkı elinden alınan Rusya'nın geri dönmesini sağlayacak karar kabul edildi.

Karar, 62 "hayır" ve 10 çekimser oyuna karşı 118 oyla alındı.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgali nedeniyle AKPM Rus heyetinin oy hakkı elinden alınmıştı. Rusya da bu yaptırıma tepki olarak, 2016'dan itibaren ulusal heyet göndermeme kararı almış ve yıllık 33 milyon avro olan Avrupa Konseyi bütçesine katkı payını ödemeyi reddetmişti.

2017'den beri bütçe katkı payını ödemeyen Rusya'nın, Avrupa Konseyi kuralları gereği, konseyin yürütme organı olan Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çıkarılması ihtimali vardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde

Benzer haberler

'ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı'

'ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı'

Rusya Avrupa Konseyi'ne 5 yıl sonra geri kabul edildi

Rusya S-400'lerin teslimatına yakında başlıyor

'İsrail ile İran'ı Suriye'de çatıştırma çabaları krizi derinleştiriyor'

'İsrail ile İran'ı Suriye'de çatıştırma çabaları krizi derinleştiriyor'
Netanyahu yine İran'ı hedef aldı

Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı

Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı