Dolar
8.28
Euro
9.84
Altın
1,823.24
ETH/USDT
3,940.00
BTC/USDT
51,607.00
BIST 100
1,474.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Rusya, Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa törene katılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni hükümetin oluşturulması durumunda hükümet kurma törenine katılacaklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 06.09.2021
Rusya, Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa törene katılacak

Moskova

Lavrov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gazetecilerin Afganistan meselesi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Taliban'ın Rusya'yı hükümet kurma törenine davetini değerlendiren Lavrov, "Taliban ve diğer etnik gruplar, yani sadece Peştunlar değil, Özbek, Hazaralar, Tacikler dahil tüm Afgan toplumunun yelpazesini yansıtacak hükümetin oluşturulması ile ilgili süreci desteklemek istiyoruz. Ancak kapsayıcı bir hükümet, ülkede yeni hayata geçişi sağlayabilecek." dedi.

Lavrov, "Eğer bu olursa, Afganistan'daki durumu etkileyen diğer davetli ülkelerle birlikte törene memnuniyetle katılacağız." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera televizyon kanalına konuşan bir Taliban temsilcisi, Afganistan'da düzenlenecek hükümet kurma törenine Türkiye, Rusya, Çin, İran, Katar ve Pakistan'a davet gönderildiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Pfizer-BionTech aşısının 3. dozu için yapılan başvuruyu değerlendiriyor
Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor
İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar

Benzer haberler

Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir’e ilk AA ekibi girdi

Dünya medyasında çatışmalar sonrasında Pencşir’e ilk AA ekibi girdi

AB'nin Afganistan Büyükelçisi, Taliban'la ilişkinin kadın haklarına saygı şartına bağlı olacağını söyledi

Rusya, Afganistan'da kapsamlı hükümet oluşturulursa törene katılacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dünya hızla daha tehlikeli bir hal alıyor
Kuzey Akım 2 projesinde son borunun kaynaklanması tamamlandı

Kuzey Akım 2 projesinde son borunun kaynaklanması tamamlandı
Almanya, Rusya'yı 26 Eylül’de yapılacak seçimler öncesi siber saldırılarla suçladı

Almanya, Rusya'yı 26 Eylül’de yapılacak seçimler öncesi siber saldırılarla suçladı