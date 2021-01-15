Euro
9.02
Dolar
7.44
BIST 100
1,526.37
Altın
1,847.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine hitap ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 15.01.2021
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan geçen yıl çekildiği hatırlatıldı.

ABD'nin anlaşmadan çekilmekle çıkar dengesini bozduğu ve anlaşmaya zarar verdiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın anlaşmanın varlığının sürdürülmesiyle ilgili önerilerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu konudaki önerilerimiz, ABD'nin müttefikleri tarafından destek görmedi. Anlaşmanın işlerliğiyle ilgili sorunların çözülmesi konusunda herhangi bir gelişmenin olmaması nedeniyle Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz
DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentinde karantinada
TBMM Başkanı Şentop: (Aşı daveti) Sayın Koca beni de aradı. İnşallah önümüzdeki hafta planlayacağız
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı bilgilendirdi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti

Benzer haberler

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: ABD doları, 30-40 yıl daha dünyanın rezerv para birimi olacak

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin: ABD doları, 30-40 yıl daha dünyanın rezerv para birimi olacak

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

'Esed rejimi güçleri ve Rusya İdlib'deki sızma girişimlerini artırdı'

Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı

Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatma kararı aldı
Kovid-19 salgını Rusya'da işsizliği ve yoksulluğu artırdı

Kovid-19 salgını Rusya'da işsizliği ve yoksulluğu artırdı
Rusya: ABD'nin Husileri 'terör örgütü' ilan etmesi siyasi çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir

Rusya: ABD'nin Husileri 'terör örgütü' ilan etmesi siyasi çözüm sürecini olumsuz etkileyebilir