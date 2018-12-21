Rusya ABD'nin asker çekme kararına temkinli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu kararın nasıl uygulanacağına veya uygulanıp uygulanmayacağına dair çok sayıda soru işareti var." dedi.

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Suriye'deki birliklerini çekme kararının arkasında çok sayıda soru işareti bulunduğunu belirterek, "Ancak bir ülkede yasa dışı bulunan askerlerin çekilmesine yönelik karar doğru yönde atılmış bir adımdır." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararını değerlendiren Lavrov, "Bu kararın nasıl uygulanacağına veya uygulanıp uygulanmayacağına dair çok sayıda soru işareti var. Ancak bir ülkede yasa dışı bulunan askerlerin çekilmesine yönelik karar doğru yönde atılmış bir adımdır." diye konuştu.

Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının düşürüleceğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Lavrov, "ABD, Afganistan'dan daha önce de çıktı ve sonra tekrar girdi, aynı Irak'ta olduğu gibi. Sahada gerçekten olanlara bakmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da ABD'nin Afganistan'dan çekileceğine yönelik daha önce de benzer sözler verdiğini anımsatarak, "Biz Afganistan'da istikrarın korunmasından yanayız. ABD'nin kararını şimdilik sabırla gözlemliyoruz ve gerçekten olacaklara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınının ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısının geri çekileceği ileri sürülmüştü.