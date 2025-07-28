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Rusya: ABD ile vardıkları ticaret anlaşması Avrupalılar için aşağılayıcı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD ile AB'nin vardığı ticaret anlaşmasının Rusya karşıtı olduğunu belirterek, “Anlaşma, sadece ABD’ye fayda sağladığı için Avrupalılar için tamamen aşağılayıcıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Emre Gürkan Abay  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Rusya: ABD ile vardıkları ticaret anlaşması Avrupalılar için aşağılayıcı

Moskova

Dmitriy Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün duyurduğu, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ticaret anlaşmasını değerlendirdi.

Trump’ın çelişkili açıklamaları ve adımlarına rağmen ülkesinin ekonomik çıkarlarını korumak konusunda tutarlı olduğunu vurgulayan Medvedev, anlaşmanın önemli miktarda yatırımı Avrupa’dan ABD’ye kaydıracağını savundu.

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Medvedev, anlaşma nedeniyle Avrupa sanayisinin ve tarım sektörünün, ABD’den ithal edilecek pahalı enerji ithalatı sebebiyle maliyet artışıyla karşılaşacağını belirterek, “Anlaşma, sadece ABD’ye fayda sağladığı için Avrupalılar için tamamen aşağılayıcıdır.” ifadesini kullandı.

ABD mallarına yönelik gümrük vergisi sıfırlandığı için Avrupalı ürünlerin korunaksız kalacağını savunan Medvedev, “Anlaşma, petrol ve doğal gazımızın satın alınmasını yasaklayan doğası gereği elbette ve açıkça Rusya karşıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile AB arasında varılan ticaret anlaşması

ABD Başkanı Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi.

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