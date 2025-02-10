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Dünya

Rusya: ABD ile en üst siyasi düzeyde temas konusunda mutabık kalınmadı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile en üst siyasi düzeyde temas konusunda mutabık kalınmadığını belirterek, "Bu mümkün ve buna hazır olduğumuz aşikar." dedi.

Dmitri Chirciu  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Rusya: ABD ile en üst siyasi düzeyde temas konusunda mutabık kalınmadı

Moskova

Ryabkov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya'ya karşı "hibrit savaş" açtığını ve Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını bildiren Ryabkov, bu nedenle ABD ile ilişkilerin kopma aşamasında olduğunu belirtti.

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya ile diyaloğa açık olduğuna işaret eden Ryabkov, "Ukrayna meselesinin çözümü dahil çeşitli konularda diyaloğa hazırız. Ancak bu diyalog eşit ve karşılıklı olarak kabul edilebilir temelde olabilir. ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı atmalı." ifadelerini kullandı.

Ryabkov, diğer yandan Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Washington ile ilişkilerin iyileşmesi konusunda büyük beklentilerin olmadığını vurgulayarak, ABD'nin Ukrayna krizindeki yaklaşımında da değişiklikleri gözlemlediğini dile getirdi.

"ABD ile iletişim kanalları çalışıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadelerini değerlendiren Ryabkov, iki ülke arasında iletişim kanalları olduğu bilgisini paylaştı.

Ryabkov, "Bunlar açık ve çalışma vaziyetinde. Diğer yandan, en üst siyasi düzeyde herhangi bir temas konusunda mutabık kalmadık. Bu mümkün ve buna hazır olduğumuz aşikar." değerlendirmesinde bulundu.

Sergey Ryabkov, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve sahadaki gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Washington'un izlediği siyasetin, "silah denetimi ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi" ile ilgili durumu baltaladığını savunan Ryabkov, Batı'da bu konuda "sağduyu" içeren yaklaşım görmediklerini söyledi.

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