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Dünya

Rusya 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 62 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak konulduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 05.08.2022
Rusya 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın, Rusya'nın devlet temsilcileri, gazetecileri, uzmanları ve Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'e yönelik yaptırım uyguladığı anımsatıldı.

Buna yanıt olarak 62 Kanadalının yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, bu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı. Listede, Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yetkililerinin yanı sıra siyasi uzmanlar, sanatçılar ve dini temsilciler yer aldı.

Söz konusu isimlerin Rusya'ya girişine yasak konulduğu belirtilen açıklamada, "Kanada Başbakanı Justin Trudeau yönetiminin Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerde bulunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, bu tür eylemlere karşı ileride alınacak önlemlerin açıklanacağı belirtildi.

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