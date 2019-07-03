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Dünya

Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, “Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 03.07.2019
Rus su altı araştırma gemisindeki yangınla ilgili bilgiler devlet sırrı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin, yangına ilişkin bazı bilgilerin devlet sırrı olduğunu ve açıklanmayacağını belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 14 Rus denizcinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu söyledi.

Yangına ilişkin bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının “son derece normal” olduğunu belirten Peskov, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak. Devletin ve ulusal güvenliğin çıkarı açısından bazı bilgilerin saklanması yasa dışı şeylerin olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.

Peskov, yanan su altı gemisinde nükleer reaktör bulunduğuna yönelik iddiaları da yanıtlayarak, "Bu Rusya Savunma Bakanlığının konusu." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz’da yangın çıktığı belirtilmişti.

Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülmüştü.

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