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Dünya

Rus siber korsanlar evden çalışan Amerikalıları hedef alıyor

Rus siber korsanların ABD'de hükümet, büyük şirketler ve medya kuruluşlarının evden çalışan personelini hedef aldığı ortaya çıktı.

Betül Yürük   | 26.06.2020
Rus siber korsanlar evden çalışan Amerikalıları hedef alıyor

New York

New York Times'ın haberine göre, aralık ayında ABD Adalet Bakanlığınca hakkında dava açılan bir Rus fidye yazılım grubu 'intikam'' için evden çalışan Amerikalıları hedef aldı. 

Hacker grubu, hükümet, büyük şirketler ve medya organlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında evden çalışan personellerini belirleyerek zararlı yazımlarla ağlarına ulaşmaya çalıştı.

ABD Hazine Bakanlığı bu hacker grubunun zaman zaman Rus istihbaratı için çalıştığını iddia etti. İç Güvenlik Bakanlığı da 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine siber saldırı edişesiyle seçim kayıt sistemlerinin korunmasına yönelik çalışmaları artırdı.

Siber korsanlar, hedef aldıkları şirket ve kişilerin bilgisayarlarındaki verilerine tekrar erişimleri için milyonlarca dolar fidye talep ediyor.




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