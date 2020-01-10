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Dünya

Rus ordusu 24 milyar dolara 'donatılacak'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun donatılması için bu yıl 1 trilyon 500 milyar ruble (yaklaşık 24 milyar dolar) harcanacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 10.01.2020
Rus ordusu 24 milyar dolara 'donatılacak'

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkta katıldığı bir toplantıda, ordunun 2020 harcamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rus Silahlı Kuvvetleri'nin donatılması için 2020'de 1 trilyon 500 milyar rublenin üzerinde bir bütçe öngörülüyor." diyen Şoygu, bu miktarın yüzde 68’inin modern silah sistemlerinin alımı için ayrıldığını dile getirdi.

Rus ordusunun donatılması için geçen yıl 1 trilyon 440 milyar ruble bütçe ayrılmıştı.

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