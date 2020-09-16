Euro
8.89
Dolar
7.50
BIST 100
1,107.96
Altın
1,964.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de yapımı devam eden Tepeköy-Çiftlik yolu şantiye alanındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rus istihbaratı, ABD’nin Belarus’ta protesto eylemleri için para gönderdiğini iddia etti

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin, ABD’nin Belarus’ta hükümet karşıtı eylemlerin organize edilmesi için para gönderdiğini öne sürdü.

Ali Cura   | 16.09.2020
Rus istihbaratı, ABD’nin Belarus’ta protesto eylemleri için para gönderdiğini iddia etti

Moskova

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD’nin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Belarus’ta hükümet karşıtı eylemlerin organize edilmesi için 20 milyon dolar gönderdiğini öne sürdü.

Narışkin, yaptığı açıklamada, Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protesto gösterilerinde “Batı’nın izi” olduğunu savundu.

Protestoların en başından beri yurt dışından iyi bir şekilde organize edildiğini belirten Narışkin, "Batı’nın seçimlerden çok önce protestoları hazırlaması dikkat çekici. ABD sadece 2019 ve 2020’nin başında farklı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükümet karşıtı eylemlerin düzenlenmesi için Belarus’a 20 milyon dolar gönderdi." ifadelerini kullandı.

Bu paraların “bağımsız blog yazarlarının” yetiştirilmesi, sosyal medyada bilgi paylaşımı için hesaplar açılması ve protestocuların sokak eylemleri hazırlaması için kullanıldığını söyleyen Narışkin, bazı kimselerin de Polonya, Litvanya ve Ukrayna’da tecrübeli Amerikalı uzmanlar tarafından protestolar konusunda eğitildiğini ileri sürdü.

Narışkin, ABD’nin Belarus’ta "renkli devrim" ve "anayasa karşıtı devrim" organize etmeyi denediğini savunarak “ABD, ‘halkın liderleri’ ve ‘geleceğin yöneticileri’ sıfatı ile eski Belarus Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ve diğer muhalif aktivistleri yakın vesayeti altına aldı.” ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed rejiminin Kovid-19 vaka ve ölümlerini gizlediği iddia edildi
Diyarbakır'da karantina kuralına uymayan 15 kişi yurda yerleştirildi
Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
Aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı

Benzer haberler

Almanya'dan ABD'ye 1 milyar avroluk LNG yatırımı teklifi

Almanya'dan ABD'ye 1 milyar avroluk LNG yatırımı teklifi

Rus istihbaratı, ABD’nin Belarus’ta protesto eylemleri için para gönderdiğini iddia etti

ABD'de perakende satışlar ağustosta beklenenden az arttı

ABD Kanada'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan gümrük tarifesini kaldıracak

ABD Kanada'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan gümrük tarifesini kaldıracak
Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto

Beyaz Saray önünde İsrail'le normalleşme anlaşmasına protesto
Trump: Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacaktır

Trump: Suudi Arabistan doğru zamanda İsrail'le normalleşme anlaşması yapacaktır