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Dünya

Rus gemileri, Hint Okyanusu'nda tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'na bağlı gemilerin Hint Okyanusu'nda tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Rus gemileri, Hint Okyanusu'nda tatbikat yaptı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu'na bağlı gemi müfrezesi, Hint Okyanusu'nun doğusunda topçularla tatbikat yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatta, "Ka-27M" tipi helikopterin de yer aldığı kaydedildi.

Rusya Pasifik Filosu'na bağlı gemiler, Güney Çin Denizi'nde geçen ay hava savunma tatbikatı yapmıştı.

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