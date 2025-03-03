Rus gemileri, Hint Okyanusu'nda tatbikat yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'na bağlı gemilerin Hint Okyanusu'nda tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu'na bağlı gemi müfrezesi, Hint Okyanusu'nun doğusunda topçularla tatbikat yaptı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, tatbikatta, "Ka-27M" tipi helikopterin de yer aldığı kaydedildi.
Rusya Pasifik Filosu'na bağlı gemiler, Güney Çin Denizi'nde geçen ay hava savunma tatbikatı yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.