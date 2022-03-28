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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rumenlere ücretsiz iyot tabletleri dağıtılmaya başlanıyor

Romanya'da, nükleer savaş korkusuyla geçen haftalarda eczanelerdeki iyot tableti stoklarını bitiren halk, gelecek haftadan itibaren iyot tabletlerini ücretsiz olarak aile doktorlarından alabilecek.

Mehmet Serkan Eruysal   | 28.03.2022
Rumenlere ücretsiz iyot tabletleri dağıtılmaya başlanıyor

Bükreş

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila, basına yaptığı açıklamada, iyot tabletlerinin gelecek haftadan itibaren halka ücretsiz dağıtımına başlanacağını belirtti.

İyot tabletlerinin 40 yaşına kadar olan herkese dağıtılacağını belirten Rafila, Ukrayna'daki silahlı çatışmaya ve aynı zamanda geçmişte yaşanan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın "ortak hafızasına" atıfta bulunarak, bu pastillerin dağıtılması gerektiğini ifade etti.

Romanya sınırlarının hemen yakınında geniş çaplı bir silahlı çatışma yaşandığının altını çizen Rafila, 1986'da Ukrayna'da meydana gelen bir nükleer patlamanın halen hafızalarda yer aldığını ve şu anda olası bir nükleer patlama öncesi halk sağlığını düşünmenin önemli olduğunu vurguladı.

Halkın gelecek haftadan itibaren tablet kullanımıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirileceğini söyleyen Rafila, tabletlerin Romanya genelindeki 10 bin aile doktoru aracılığıyla dağıtılacağını da belirtti.

Ukrayna'daki savaşta geçen haftalarda çatışmaların, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarına kadar varmasının ardından Rumenler, eczanelerdeki iyot tableti stoklarını tüketmişti.

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