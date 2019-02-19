Rukban kampında endişeli bekleyiş sürüyor

Suriye'nin Ürdün sınırında 60 bin sivilin rejimin kuşatmasında insanlık dışı koşullarda barındığı Rukban kampında kaygılı bekleyiş devam ediyor.

MOSKOVA

Rusya'nın tahliye girişimine rağmen, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rukban kampında Beşşar Esed rejimi kuşatmasında yaşayan 60 bin sivilin endişeli bekleyişi sürüyor.

Ürdün sınırında, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Rukban kampında 60 bin sivil halen insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) sık sık kamptaki durumun iyileştirilmesi, insani yardım girişlerine izin verilmesi ve herhangi bir tahliyenin isteğe bağlı ve güvenli biçimde yapılması gerektiğini vurguluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, kampın durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Rukban kampındaki sivillerin tahliyesi için Humus ilinde, Culeyb ve Cebel el Gurab bölgelerinde iki merkez kurduklarını söyledi.

Mizintsev, bugün itibarıyla faaliyete geçen merkezlerin koordine ettiği iki koridorla, sivillerin Şam kırsalında kurulan geçici barınma merkezlerine taşınacağını ileri sürdü.

Toplantıya katılan diğer Rus yetkililer de söz konusu koridorlardan günde bin kişinin ve 50 aracın geçebileceğini savundu.

Rusya'nın girişimine rağmen Rukban ile ilgili Suriyeli ve uluslararası tarafların endişeleri devam ediyor.

BM'nin dahli yok

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu koridorların açılmasında BM'nin herhangi bir dahli olmadığını belirtti.

Laerke, "Bu girişim, Rus ve Suriyeli yetkililerce duyuruldu. Rukban'daki nüfusun dönüşü ya da yeniden konumlandırılmasının belli ilkeler çerçevesinde olması gerektiği, yeniden konumlandırmanın isteğe bağlı, güvenli, temkinli, yeterince bilgilenmiş şekilde ve minimum koruma standartları uyarınca yapılması gerektiğini yineliyoruz." ifadesini kullandı.

SMDK'nin bilgisi yok

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya ilgili tarafları yeterince bilgilendirmedi.

Kaynaklar, Rukban kampındaki sivil yönetimlerle iletişime geçmekte zorlandıklarını, kamp sakinlerinin Rusya'nın duyurduğu faaliyetten haberdar dahi olmadığını ifade etti.



Muhabir: Dmitri Chirciu, Bayram Altuğ, Adham Kako