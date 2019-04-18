Rukban 'felaket bölgesi' oldu
Rukban Kampı Yerel Meclisi, Esed rejimi ve destekçilerinin ablukası altındaki kampı, "felaket bölgesi" ilan etti.
Ankara
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Rukban Kampı'ndaki yerel meclis, Rukban kampını "felaket bölgesi" ilan ederek, acil yardım çağrısı yaptı.
Rukban Kampı Yerel Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kampa yönelik ablukasını sürdürdüğünü ifade ederek, "Esed rejimi, İran milisleri ve Rusya, Rukban Kampı'nı iki aydan fazla süredir kuşattığı için Rukban Kampı'nı 'felaket bölgesi' ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
BM'ye yardım için baskı yapması çağrısı
Açıklamada, rejim ve destekçilerinin kuşatmada tuttuğu kampa gıda, ilaç ve çocuk maması gibi temel ihtiyaçların girişine izin vermeyerek kamp sakinlerini rejim kontrolündeki bölgelere göçe zorlamaya çalıştığı kaydedildi.
Kamp bölgesini kontrol eden Özgür Suriye Ordusu çatısı altında yer alan ABD destekli Maghavir ordusu ile DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine çağrı yapılan açıklamada, onlardan bölgeye yardım ulaştırması için Birleşmiş Milletlere (BM) baskı yapmaları istendi.
Esed rejimi, Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nda, bu ayın başında Rusya'nın garantörlüğünde, kontrolündeki Humus iline tahliye süreci başlatmıştı. Rejimin, kamptan çıkan sivillerin evlerine gitmelerine izin vermediği belirtilen açıklamada, zorla tahliye edilenlerin Humus'taki okullarda alıkonulduğu ve burada kendilerine işkence yapıldığı kaydedildi.
Esed rejimi, destekçisi Rusya ile şimdiye kadar Doğu Guta, Humus, Barada, Doğu Halep, Zebadani, Madaya, Dera, Yermük Kampı gibi birçok bölgeyi kuşatma, saldırı ve tehcir yoluyla ele geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.