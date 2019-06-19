Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.82
BIST 100
94,244.06
Altın
1,345.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz” buluşmasında konuşuyor AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım konuşuyor
logo
Dünya

Ruhani'den ABD'ye müzakere şartı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD müzakere istiyorsa ve bu konuda dürüst ise tüm yaptırımları durdurması ve İran halkının oylarıyla meydana gelmiş nizamı kabul etmesi gerekir." dedi.

Muhammet Kurşun   | 19.06.2019
Ruhani'den ABD'ye müzakere şartı

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin müzakere istemesi durumunda yaptırımları durdurması ve İran rejimini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı kast ederek İran'a baskı uygulayan bir kişiyle müzakere masasına oturmanın teslimiyetten başka bir şey olmadığını ifade ederek, "ABD müzakere istiyorsa ve bu konuda dürüst ise müzakere ortamını uygun hale getirmelidir. Bunun için tüm yaptırımları durdurması ve İran halkının oylarıyla meydana gelmiş nizamı kabul etmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Nükleer anlaşmanın ruhu ve temelinin İran'ın dünya ile ticari ve ekonomik ilişkilerine dayandığını belirten Ruhani, ABD'nin ve Tahran yönetimine karşı olan müttefiklerin buna zarar verdiğini savundu.

Uluslararası Atom Enerji Ajansının (UAEA) nükleer anlaşma ile ilgili denetimleri yaptığını ve kurumun da İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Ruhani, Tahran yönetiminin taahhütlerini kısmen askıya almasının da anlaşmanın ruhuna zarar veren taraflara bir tepki olduğunu belirtti.

Ruhani, AB ülkeleri ve nükleer anlaşmanın taraflarına verilen 60 günlük sürenin dolmasının ardından yeni adımları atacaklarını kaydetti.

FATF yasası

Kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Mali Eylem Görev Gücüne (FATF) üyelik için hazırlanan yasa tasarına da değinen Ruhani, gelecekte dünya ile bankacılık alanında sorun yaşamaları durumunda halkın hükümeti başarısızlıkla suçlamamasını istedi.

Ruhani, FATF ile ilgili tasarıyı zamanında hazırlayıp Meclise sunduklarını, Meclisin de hükümetle iş birliği yaparak bunu geçirdiğini dile getirerek hükümet ile Meclisin bu konuda görevini yaptığını, halkın diğer kurumlardan ve birimlerden de bu konuda çaba göstermelerini beklediğini aktardı.

Ruhani, "Bizim için milli çıkarlar önemlidir, sloganlar değil. Tarihin gelecekte bizimle ilgili hükmünü doğru verebilmesi için milli menfaatleri ve halkın yaşamını güvenceye almalıyız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler

Benzer haberler

Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü

Çin ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'dan enerji ithalatına devam ediyor

Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı

Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı

İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal

Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal