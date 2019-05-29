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Dünya

Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 29.05.2019
Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması

Tahran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'daki sistemin düşmanı olduğunu iddia ettiğini ancak yaptırımlarla halka karşı savaş açtığını ifade eden Ruhani, "Bu yaptırımlarla gerçek yüzlerini ortaya koydular. İnişli çıkışlı tutarsız açıklamaları da son zamanlarda iyice arttı. İran halkının tavizsiz tutumu onları çelişkili açıklamalar yapmak zorunda bırakıyor." diye konuştu.

ABD ile yeniden müzakere tartışmalarına ilişkin Ruhani, şunları kaydetti:

"Bizim için ölçüt onların sözleri değil eylemleridir. İran halkına yönelik yaptırımlarını bir kenara bıraktıklarında, taahhütlerine bağlı kaldıklarında ve terk edip devirdikleri masaya geri döndüklerinde (müzakere) yolumuz onlara kapalı değildir."

ABD yönetimine seslenen Ruhani, "Eğer farklı bir pratik sergiler, zulmü bir kenara bırakıp adalet ve yasalara dönerseniz İran halkı size kapılarını yeniden açacaktır. Kapıların yeniden açılması sizin elinizdedir. Geçmişteki politikalarınızı devam ettirmek istemediğinizi eylemlerle göstermelisiniz." ifadelerini kullandı.

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