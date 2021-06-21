Euro
10.45
Dolar
8.77
BIST 100
1,387.07
Altın
1,774.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ruhani İran'a yönelik yaptırımların kısa sürede kalkacağını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kısa sürede kalkacağını ifade etti.

Muhammet Kurşun   | 21.06.2021
Ruhani İran'a yönelik yaptırımların kısa sürede kalkacağını söyledi

Tahran

Ülkenin muhtelif bölgelerindeki ticari projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ruhani, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır oldukları yönünde açıklama yaptıklarını ve Washington'daki yeni yönetimin aylar sonra yaptırımları bir kenara bırakması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Hasan Ruhani, "ABD'nin yeni yönetimi defalarca yaptırımların yanlış olduğunu dile getirmiştir. Yaptırımlar kısa sürede kalkacak ve yabancı sermaye İran'a doğru akacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'daki salgın durumu iyiden ziyade kötü
Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
ABD, Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu
İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

Benzer haberler

Ruhani İran'a yönelik yaptırımların kısa sürede kalkacağını söyledi

Ruhani İran'a yönelik yaptırımların kısa sürede kalkacağını söyledi

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: Dış siyasetimiz nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacak

İran siyasetinde reformistlerin büyük çöküşü

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB-Türkiye göç mutabakatının güncellenmesini istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, AB-Türkiye göç mutabakatının güncellenmesini istedi
İran'daki Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyeti 'acil durum' üzerine durduruldu

İran'daki Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyeti 'acil durum' üzerine durduruldu
İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tahran'daki seçmenlerin yüzde 26'sı sandığa gitti

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tahran'daki seçmenlerin yüzde 26'sı sandığa gitti