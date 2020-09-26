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Dünya

Ruhani: Irak'ın içişlerine müdahale etme peşinde olmadık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'ın içişlerine ve Iraklı gruplar arasındaki ilişkilere müdahale peşinde olmadıklarını belirterek, "ABD silahlı güçlerinin mevcudiyeti bölgenin güvenliği ve istikrarına zarar veriyor." dedi.

Muhammet Kurşun   | 26.09.2020
Ruhani: Irak'ın içişlerine müdahale etme peşinde olmadık

Tahran

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul eden Ruhani, Tahran ile Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. 

Irak'ı dost olarak gördüklerini ve muhtelif zamanlarda destek için hazır bulunduklarını dile getiren Ruhani, "Bunun en iyi örneği DEAŞ'ın terör saldırıları esnasında Irak'a yaptığımız yardımlardır." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Şii, Sünni ve Kürtler arasındaki ilişkilerin iyi olmasını temel bir ilke olarak gördüklerini aktaran Ruhani, şunları kaydetti:

"Irak'ın içişlerine ve Iraklı gruplar arasındaki ilişkilere hiçbir zaman müdahale etme peşinde olmadık . Ülkelerinin güvenliği ve gelişmesi için daima Iraklılar arasındaki iyi ilişkilerden yana olduk."

ABD silahlı güçlerinin Irak, Afganistan ve Basra Körfezi'nde bölgenin güvenliği ve istikrarına zarar verdiğini savunan İran Cumhurbaşkanı, "ABD'nin bölgeden çıkarılması için çaba göstermek sadece bizim değil, ABD'lilerin bulunduğu tüm ülkelerin görevidir. Irak Meclisi'nin ABD güçlerinin çıkarılması için aldığı karar olumlu bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, ayrıca iki taraf arasındaki anlaşmaların süratle hayata geçirilmesininin zaruretine vurgu yaptı.

Fuad Hüseyin de iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve ticari iş birliğinin artırılmasının Tahran'a yaptığı ziyaretin hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Bugün Tahran'a gelen Hüseyin, gün içinde İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile de bir araya gelmişti.

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