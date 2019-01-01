İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok." dedi.

TAHRAN

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'yi kabul eden Ruhani, Filistin meselesi ve ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ABD ve İsrail komplolarına karşı başarının mümkün olduğunu, İran'ın geçen 40 yılda direniş ve mücadele ile bunu gösterdiğini savunarak, "ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran'ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok. Halkımız bu direniş ve mücadele ile bu savaşta bir ve bütündür." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Madrid ve Oslo anlaşmalarına rağmen Filistin halkının hukukunu kabul etmedi"

Tüm Müslümanların, Filistin halkının hakkına ulaşması, sığınmacıların evlerine dönmesi ve Kudüs’ün bağımsız Filistin devletinin daimi başkenti olması için yardım etmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Filistin halkının cihadı, siyonist rejime boyun eğdirene kadar devam etmelidir. Siyonist rejim Beyaz Saray’daki yeni yöneticilerin desteğiyle tüm bölgeyi sultası altına alma planı uyguluyor. Filistin bu genel programın sadece bir bölümüdür." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Filistin halkını teslim almayı başarması durumunda bununla yetinmeyeceğini ifade eden Ruhani, "İsrail, Madrid ve Oslo anlaşmalarına rağmen Filistin halkının hukukunu kabul etmedi, o yüzden Filistin halkının gasbedilmiş hakkını elde etmek için siyonist rejime karşı direniş ve mücadeleden başka yolu yok." dedi.

Nahele, İran temasları kapsamında İran lideri Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve ülkenin diğer yetkilileriyle bir araya gelmişti.