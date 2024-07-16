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Dünya

Ruanda'da Paul Kagame yeniden Devlet Başkanı seçildi

Ruanda'da Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame yeniden aynı göreve seçildi.

Saadet Firdevs Aparı  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Ruanda'da Paul Kagame yeniden Devlet Başkanı seçildi

Ankara

Ruanda seçim yetkilileri, ön sonuçlara göre Kagame'nin oyların yüzde 99,15'ini alarak bir kez daha 5 yıl için seçildiğini açıkladı.

Oyların yüzde 79'unu oluşturan ön sonuçlara göre, Kagame'nin rakipleri muhalefetteki Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'nın oy oranları yüzde 1'in altında kaldı.

Kesin sonuçların 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Kagame, 2000'den bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da dün yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanılmıştı.

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