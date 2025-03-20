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Dünya

Rosneft'in net karı geçen yıl yüzde 14,4 azaldı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karı 2024’te önceki yıla göre yüzde 14,4 azalarak 1 trilyon 8 milyar rubleye (yaklaşık 12,7 milyar dolar) geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Rosneft'in net karı geçen yıl yüzde 14,4 azaldı

Moskova

Rosneft’ten yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 184 milyon ton petrol ve 87,5 milyar metreküp doğal gaz ürettiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde, şirketin 3 trilyon ruble gelir elde ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, net karın ise yüzde 14,4 azalarak 1 trilyon 8 milyar rubleye gerilediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosneft Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, şirket karındaki düşüşün ana nedeni olarak gelir vergisi oranındaki artışa işaret etti.

Seçin, Rusya’daki yüksek politika faiz oranı nedeniyle faiz ödemelerinde de artış yaşandığına dikkati çekerek, bazı kilit projelerin devreye alınmasıyla söz konusu olumsuz etkilerin hafifletildiğini belirtti.

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