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Dünya

Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda patlamalar oldu

Romanya'da ruhsatsız bir LPG istasyonunda meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 46 kişi yaralandı.

Mehmet Serkan Eruysal  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Romanya'da ruhsatsız LPG istasyonunda patlamalar oldu Fotoğraf: Robert Ghement/AA

Bükreş

Olay, akşam saatlerinde başkent Bükreş'e 10 kilometre uzaklıkta Crevedia'da meydana geldi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi (DSU) Başkanı Raed Arafat, istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arafat, ilk patlamadan sonra çıkan yangını söndürmeye çalışan 26 itfaiyecinin, ikinci patlama sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Durumu ağır 4 kişinin, tedavileri için İtalya ve Belçika'ya gönderildiği, diğer yaralıların Romanya'daki hastanelerde tedavilerine başlandığı belirtildi.

Yetkililer, ilk patlamanın ruhsatsız istasyonda gaz doldurulduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

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