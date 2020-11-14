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Dünya

Romanya'da Kovid-19 hastanesinde yangın: 10 ölü

Romanya’nın Piatra Neamt şehrinde Kovid-19 hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta yaşamını yitirdi.

Ekip   | 14.11.2020
Romanya'da Kovid-19 hastanesinde yangın: 10 ölü

Bükreş

Romanya’nın Piatra Neamt şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesinin acil bölümünde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta yaşamını yitirdi.

Piatra Neamt Şehir Hastanesinden yapılan basın açıklamasına göre, TSİ 19.30 sularında çıkan yangında entübe durumdaki 16 koronavirüs hastasından 10'unun hayatını kaybettiği, 6 hasta ve bir doktorun sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Nelu Tataru, Piatra Neamt şehrine hareketi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaların yakın şehirdeki diğer hastanelere transfer edildiğini ve yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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