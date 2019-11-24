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Dünya

Romanya cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Romanya halkı, bugün cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 24.11.2019
Romanya cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Bükreş

Romanya'da 10 Kasım Pazar günü yapılan seçimin ilk turunda yüzde 50+1 oy oranını hiçbir aday alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalmıştı.

Merkez Seçim Bürosu (BEC) kesin sonuçlarına göre, ilk turda mevcut Cumhurbaşkanı Ulusal Liberal Parti (PNL) adayı Klaus Iohannis oyların yüzde 37,82’sini, Sosyal Demokrat Parti (PSD) adayı Viorica Dancila ise yüzde 22,26’sını alarak bugün ikinci turda yarışıyor.

Yaklaşık 18 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede oy kullanma işlemi TSİ 08.00’de başladı.

İlk turda seçime katılım yüzde 47,66 olarak kayıt altına alınmıştı. 

Iohannis seçimin favorisi

Mevcut Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

BEC'nin ilk turdaki istatistiklerine göre, sandığa giden seçmenlerin büyük çoğunluğu 45-64 yaş aralığını oluştururken, 18-24 yaş arası seçmenlerin sandığa ilgisi ise en düşük seviyede kalmıştı.

Seçimlerin ilk resmi sonucunun TSİ 22.00'de açıklanması bekleniyor.

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