Dolar
27.06
Euro
29.56
Altın
1,903.03
ETH/USDT
1,842.20
BTC/USDT
29,380.00
BIST 100
7,758.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya

Romanya açıklarında deniz mayını patladı

Romanya’nın Karadeniz Kıyısı açıklarında deniz mayının patladığı, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Zeynep Katre Oran  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Romanya açıklarında deniz mayını patladı Fotoğraf: Soner Şen/AA

Ankara

Romanya Ulusal Haber Ajansının (AGERPRES) haberine göre patlama, yazlık ev ve otellerin bulunduğu, Karadeniz'e kıyısı olan Costineşti kasabası yakınlarında yaşandı.

Costineşti’deki bir otelin iskelesi açıklarında patlayan deniz mayını sonucu hayatını kaybeden ve zarar görenlerin olmadığı aktarılırken yeri tespit edilen ikinci mayının, ekiplerce imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) haberinde de Bulgar Donanmasının gemilerin güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla mayınlara yönelik ek önlemler aldığı ifade edildi.

Denizde bulunan mayınlarla ilgili ihbarlar alınması durumunda, ek müdahale güçleri ve kaynakların hazırda bekletildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı
Muğla'ya gelen Polonyalı turist sayısı artıyor
Sinop'ta denize girmenin yasaklandığı kuzey sahilleri boş kaldı
Adıyaman kent merkezinde hak sahiplerinin tamamı konteynere yerleştirildi
Beyoğlu ve Kağıthane'de 1086 konut hak sahiplerine teslim edildi

Benzer haberler

Romanya açıklarında deniz mayını patladı

Romanya açıklarında deniz mayını patladı

Yerli uzaktan kumandalı mayın imha cihazı yabancı ülkelerin radarına girdi

Rusya, Romanya’nın Moskova Büyükelçiliğine diplomat kotası koydu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet