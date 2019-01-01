Romanya AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

BRÜKSEL

Romanya, altı ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Avusturya'dan devraldı.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 30 Haziran'a kadar ilk defa üstlenecek olan Romanya için İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit), Batı Balkanların AB'ye entegrasyonu ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor.

Romanya'nın bu süreçte aynı zamanda göç, bütçe süreci, tarım politikasının reformu ve savunma ile güvenlik politikalarına yoğunlaşması öngörülüyor.

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, "Avrupa'nın ortak değeri olarak bağlılık" temasıyla dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin "birbirine bağlı, güvenli, ortak değerlere sahip ve küresel güçte bir Avrupa" için çalışacağını kaydetti.

Brexit ve AP seçimleri gerçekleşecek

AB için büyük öneme sahip iki gelişme olan Brexit ve AP seçimleri Romanya'nın dönem başkanlığında gerçekleşecek.

İngiltere, üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak.

Diğer yandan Avrupa'da 400 milyon civarında seçmen 23-26 Mayıs tarihleri arasında AP seçimleri için sandık başına gidecek.

Romanya'nın aynı zamanda dönem başkanlığı süresince ilki 30 Mart, ikincisi 9 Mayıs olacak şekilde iki zirveye de Sibiu kentinde ev sahipliği yapması öngörülüyor.

Türkiye-AB ilişkileri ivme kazanabilir

Türkiye ve Romanya arasındaki yakın ikili ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, Romanya dönem başkanlığı sürecinin Türkiye-AB ilişkilerini de canlandırması bekleniyor.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı

AB Konseyi Dönem Başkanlığı altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

2019'un ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Finlandiya devralacak.

Muhabir: Şerife Çetin