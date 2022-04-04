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Dünya

Rodrigo Chaves, Kosta Rika'nın yeni devlet başkanı oldu

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu Rodrigo Chaves kazandı.

Emel Öz   | 04.04.2022
Rodrigo Chaves, Kosta Rika'nın yeni devlet başkanı oldu Fotoğraf: Roberto Carlos Sanchez/AA

Ankara

Kosta Rikalılar, değişim ve yolsuzlukla mücadele vaatlerine odaklanan bir kampanya sonrasında devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda ekonomist Rodrigo Chaves'i ülkenin 49. Devlet Başkanı olarak seçti.

Hükümette kısa bir süre maliye bakanlığı yapmış olan Sosyal Demokratik İlerleme Partisi (SDPP) adayı Rodrigo Chaves, oyların yüzde 52,9'unu alırken, Ulusal Kurtuluş Partisi (NLP) adayı ve Kosta Rika’nın eski Devlet Başkanı Jose Maria Figueres yüzde 47,1'de kaldı.

Başkent San Jose'de destekçilerine seslenen 60 yaşındaki Chaves, zaferini alçakgönüllülükle kabul ettiğini belirterek Figueres'i ülkenin gelişmesine yardımcı olmaya çağırdı.

Çözülmesi gereken sorunlar ve büyük sorumlulukların olduğunu ifade eden Chaves, "Ülkemize hizmet etmeye şu andan itibaren başlıyoruz." dedi.

Figueres de seçimlerde Kosta Rika halkının kararını verdiğini vurgulayarak demokratlar olarak bu karara saygı duyduklarını ifade etti.

Chaves'i tebrik eden Figueres, Kosta Rika'nın gelişmesine yardımcı olmaya istekli olduğunu kaydetti.

Yeni Devlet Başkanı Chaves, 4 yıllık dönem için 8 Mayıs'ta göreve başlayacak.

Rodrigo Chaves

Dünya Bankasındaki 27 yıllık görevinden hakkında çıkan "cinsel istismar" iddiaları sonrası 2019'da istifa eden Chaves, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Chaves, 2019-2020 yıllarında altı ay boyunca ülkesinde maliye bakanı olarak hizmet vermişti.

Yeni Devlet Başkanı Chaves'in, 5,1 milyonluk nüfusa sahip ülkenin yaklaşık yüzde 23'ünün yaşadığı yoksulluğa karşı mücadele ve Kovid-19 salgını nedeniyle zayıflamış bir ekonomiyi canlandırma gibi konulara öncelik vermesi bekleniyor.


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