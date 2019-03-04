Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank konuşuyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'da STK'lar ile bir araya geliyor
logo
Dünya

Rejim saldırıları 80 bin öğrenciyi eğitimden alıkoydu

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere saldırıları nedeniyle 80 bin öğrencinin eğitim aldığı 334 okul geçici olarak kapatıldı.

Burak Karacaoğlu-Eşref Musa  | 04.03.2019
Rejim saldırıları 80 bin öğrenciyi eğitimden alıkoydu

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere son dönemde artan saldırıları nedeniyle kentin güneyinde 334 okulda eğitime ara verildi.

İdlib Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Mustafa Hac Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları dolayısıyla okulların geçici süreyle kapatıldığını söyledi.

İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlerde bulunan 334 okul ve dershanede eğitime ara verildiğini belirten Hac Ali, saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde 80 bin öğrencinin eğitim alamadığını ifade etti.

Hac Ali, "Esed rejiminin barbarca saldırılarını sürdüğü Han Şeyhun, Marratinuman ve Serakib gibi ilçelerde eğitim öğretim askıya alındı. Bu saldırılardan dolayı bazı yerleşimlerde 10 gün, diğer bölgelerde bir ay eğitime ara verildi. Şu ana kadar saldırılarda 7 öğrenci öldü, 40 öğrenci yaralandı." dedi.

Han Şeyhun ilçesi ile Cercenaz, Tuh ve Kefrenbil beldelerinde birer okulun kısmen hasar gördüğü öğrenildi.

"Bir arkadaşım saldırılarda öldü"

Ailesiyle Han Şeyhun ilçesini terk ederek Türkiye sınırındaki kamplara gelen 5. sınıf öğrencisi Firas Abbas, "Artık okula gidemiyoruz. Saldırılardan kaçtık. Defter, kalem ve çantalarımı da evimizde bıraktık." diye konuştu.  

7. sınıf öğrencisi Muhammed Tahsin de "Okula gidemiyoruz. Çünkü sürekli saldırılar oluyor. Herkes göç etti. Bir arkadaşım saldırılarda öldü." dedi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 105 sivil hayatını kaybetti, 300'den fazla sivil yaralandı. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

Üç ilde eğitime kar tatili

Üç ilde eğitime kar tatili

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'ya geliyor

Malezya'da Arakanlı mülteciler kısıtlı imkanlarla eğitim görüyor

'Esed rejimi kimyasal silah programını açıklayıp imha etmeli'

'Esed rejimi kimyasal silah programını açıklayıp imha etmeli'
Engellerini aşıp meslek öğreniyorlar

Engellerini aşıp meslek öğreniyorlar
'Gözümü ve ellerimi geri istiyorum'

'Gözümü ve ellerimi geri istiyorum'