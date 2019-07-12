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Dünya

Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8 sivil ölü, 35 sivil yaralı

Suriye'deki Esed rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Burak Karacaoğlu   | 12.07.2019
Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8 sivil ölü, 35 sivil yaralı

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Esed rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Maarratinnuman ve Han Şeyhun ilçesi ile İdlib kent merkezine hava saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.

Ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan rejim güçleri Maaratinnuman ilçesinden bir ekmek fırınını hedef aldı. Saldırı sonrası fırın hizmet dışı kaldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

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