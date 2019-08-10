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Dünya

Refah Sınır Kapısı Kurban Bayramı'nda kapalı olacak

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumunda olan ve Gazze Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı, Kurban Bayramı boyunca geçişlere çift taraflı kapatılacak.

Sümeyye Özer   | 10.08.2019
Refah Sınır Kapısı Kurban Bayramı'nda kapalı olacak

İstanbul

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumunda olan ve Gazze Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı, Kurban Bayramı boyunca geçişlere çift taraflı kapatılacak.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamları tarafından Refah Sınır Kapısının Kurban Bayramı boyunca geçişlere "çift yönlü" olarak kapatılacağı belirtildi.

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısını geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

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