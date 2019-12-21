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Dünya

Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı

YPG/PKK'lı teröristler tarafından evi yakılan Suriyeli kadın, teröristlerin bir gece kendilerini döve döve evlerinden attığını söyledi.

Barış Gündoğan   | 21.12.2019
Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı

Ankara

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da insanlar yaşadıkları YPG/PKK zorbalığını anlattı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, YPG/PKK'lı teröristlerin yakarak kullanılamaz hale getirdiği Suriyeli bir ailenin evinin görüntüleri paylaşıldı.

Rasulaynlılar YPG/PKK zulmünü anlattı

Görüntülerde, kent merkezindeki bir caddede ikinci kattaki evleri teröristlerce yakılan Suriyeli bir kadın yaşadıklarını anlattı.

"Türk askeri geldi ve bize sahip çıktı"

Yanan eşyalar arasında bulduğu çocuklarına ait fotoğrafı temizleyen kadın, YPG/PKK'nın kendilerini zorla evlerinden attığını söyledi.

Teröristlerin bir gece kendilerini döve döve evlerinden attığını ifade eden Suriyeli kadın, "Yanımıza eşyalarımızı almamıza bile izin vermediler. Evimizi de yakmışlar. Türk askeri geldi ve bize sahip çıktı. Her işimize yardımcı oldular. Gelip evimize baktık, bütün ev pislik içinde. Evlerimizi toparlamak için sizden yardım istiyoruz. Biz burada bu halde nasıl yaşayalım." diye konuştu.

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