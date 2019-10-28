Rasulayn'da terör örgüne ait tünel bulundu
Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.
Ankara
Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha buldu.
Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/Uplda4RI7m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede arazi arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'nin tünellerinden birini daha tespit etti.
Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.