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Dünya

Rasulayn'da terör örgüne ait tünel bulundu

Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.

Aynur Ekiz   | 28.10.2019
Rasulayn'da terör örgüne ait tünel bulundu

Ankara

Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha buldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede arazi arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'nin tünellerinden birini daha tespit etti.

Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.

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