Euro
9.09
Dolar
7.76
BIST 100
1,144.48
Altın
1,899.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı

Rasulayn Nüfus Müdürlüğüne başvuran yaşlı, hasta ve engellilerin kimlikleri evlerine götürülüyor.

Yasin Dikme   | 02.10.2020
Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı

Şanlıurfa

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde evde nüfus hizmeti başladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan, hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Rasulayn'da Türkiye’nin destek ve danışmanlığında kamu hizmetleri verilmeye devam ediliyor.

Rasulayn Nüfus Müdürlüğüne başvuranların kimlik kartları kısa sürede hazırlanarak teslim edilirken kuruma gidemeyen yaşlı, hasta ve engellilerin başvuruları ise evlerinde alınıyor.

Kimlik kartı almak için yakınları aracılığıyla başvuran veya telefon açan yaşlı, hasta ve engellilerin evlerine giden çalışanlar, biyometrik veri, fotoğraf ve kimlik tespit işlemlerini yanlarında götürdükleri bilgisayar ve cihazlarla yaparak kimlik kartlarını hazırladıktan sonra ilgililerin adreslerine teslim ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Şanlıurfa'daki kamu kurum kuruluşlarının destek ve danışmanlık hizmeti verdiği Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde, terörden temizlenen diğer bölgelerdeki yazılım sistemleri kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı
Bakan Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık
Uludağ Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı
İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu
Aile hekimi Mehmet Eyüp Hazar, Kovid-19'la mücadelesini anlattı

Benzer haberler

Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı

Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı

Şanlıurfa turizmde her geçen gün daha da güçleniyor

TMO Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat alımına başladı

Devlet desteklerinden faydalanan veteriner, hayalindeki modern hayvancılık tesisini kurdu

Devlet desteklerinden faydalanan veteriner, hayalindeki modern hayvancılık tesisini kurdu
Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek veren siyasi partilere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek veren siyasi partilere teşekkür