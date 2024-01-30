Dolar
30.35
Euro
32.89
Altın
2,033.32
ETH/USDT
2,374.40
BTC/USDT
43,328.00
BIST 100
8,474.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, martta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını yayımladı.

Emre Gürkan Abay  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

Moskova

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, Putin, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip.

Putin'in 1960 model GAZ M21, 1965 model GAZ M21 ve 2009 model Niva marka arabaları da bulunurken, Rus lidere ait toplam 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon ruble (yaklaşık 606 bin dolar) yer alıyor.

St. Petersburg Bankasında da 230 adet hissesi bulunan Putin, 2018'de başladığı devlet başkanlığı dönemini kapsayan son 6 yılda ise 67 milyon rublenin üzerinde gelir elde etti.

Rusya’da devlet başkanlığı seçimi

Ülkenin Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Putin’in adaylığı Rusya Merkez Seçim Komisyonunca dün onaylanmıştı.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev tarafından kabul edildi
Deniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilir
İstanbul Havalimanı 15-21 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Saros Körfezi'nde limanlar ve sahil şeridi düzenlenecek

Benzer haberler

Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı

Lavrov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair açıklamaların "saçma" olduğunu söyledi

Kremlin: Orta Doğu’da gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı

AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

AB dondurulan Rus varlıklarının karlarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
GÖRÜŞ- Afrika'da ECOWAS'tan kopuş: Fransa-Rusya pazarlığı nasıl kızışıyor?

GÖRÜŞ- Afrika'da ECOWAS'tan kopuş: Fransa-Rusya pazarlığı nasıl kızışıyor?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasından İran'ı sorumlu tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet