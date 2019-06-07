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Dünya

Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım projesinde Türkiye ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğine işaret ederek, "Erdoğan'ın 'delikanlı gibi' ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 07.06.2019
Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine övgü

St. Petersburg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bulgaristan'dan geçmesi planlanan Güney Akım doğal gaz projesinin, Avrupa'nın baskısı nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Putin, "Projenin iptal edilmesi nedeniyle Bulgaristan 3 milyar dolarlık yatırım ve binlerce kişilik istihdam kaybına uğradı. Bu, herkes için üzücü bir durumdu." diye konuştu.

Avrupa'da bazı ülkelerin kendi başlarına karar veremediklerine dikkati çeken Putin, "Bazı ülkelerin bağımsızlıkları kısıtlanıyor. Şimdi ise TürkAkım projesiyle Avrupa'ya doğal gaz sevkiyat yolları çeşitlenecek." ifadesini kullandı.

TürkAkım projesinde Türkiye ile Rusya arasındaki başarılı iş birliğine vurgu yapan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Akım projesiyle kaç yıldır uğraşıyoruz? Güney Akım zaten iptal edilmek zorunda kaldı. Türkiye ile TürkAkım'ın inşası konusunda anlaştık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi ve 'delikanlı gibi' ülkesinin bağımsızlığını gözetmesi sayesinde proje çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki aylarda proje faaliyete geçecek. Avrupalı dostlarımız isterlerse şimdi doğal gazı başka bir rotadan alacaklar."

ABD'nin, Çinli Huawei şirketini Batılı ülkelerde engellemeye ve Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesini durdurmaya çalışmasını ise "ekonomik yağma" olarak nitelendiren Putin, "Bu sonsuz çatışmalara giden bir yol. ABD'nin siyaseti artık bir parodiye dönüştü." diye konuştu.

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