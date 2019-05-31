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Dünya

Putin'den havalimanı isimlerine revizyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’daki 44 havalimanının ismini değiştiren kararnameyi imzaladı.

Emre Gürkan Abay   | 31.05.2019
Putin'den havalimanı isimlerine revizyon

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya’da bulunan 44 havalimanına tanınmış Rus şahsiyetlerin isimleri eklendi.

İmzalanan kararnameyle, başkent Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı'na şair Aleksandr Puşkin’in ismi eklenirken, Domodedovo Havalimanı'na bilim adamı Mihail Lomonosov, Vnukovo Havalimanı'na ise mühendis Andrey Tupolev’in isimleri eklendi.

Rusya’daki havalimanlarına eklenecek isimlerin halk tarafından belirlenmesi için geçen yıl ülke çapında anket yapılmıştı.

Çeşitli alanlarda ülkeye katkı sağlamış Rus vatandaşlarının anılarını güçlendirmek için yapılan ankete 5,5 milyon kişi katılmıştı.

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